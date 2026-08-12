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В Тольятти возбудили уголовное дело о хулиганских действиях подростков

В Самарской области возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении подростков. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что во время мониторинга соцмедиа выявлены публикации, в которых говорится о хулиганских действиях подростков в отношении местных жителей. Происшествия зафиксированы на видео.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фигурантов и всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева