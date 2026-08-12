«Воронеж Строй Комплекс» восстанавливает остекление домов, повреждённых атаками БПЛА

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ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» приступило к монтажным работам по остеклению многоквартирных домов, повреждённых в результате атак беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области. Остекление производится с применением сертифицированных материалов в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Перечень адресов и объёмы работ определяются совместно с администрацией Новоусманского района и уполномоченными органами местного самоуправления. Завершение работ по данным объектам запланировано на текущую неделю. В квартирах замена окон ведётся по индивидуальному графику в удобное для жителей время.

В компании подчеркивают: «Воронеж Строй Комплекс» не может оставаться в стороне от выполнения запросов, продиктованных текущей сложной ситуацией. Повреждение жилых домов — вызов, на который строители обязаны реагировать оперативно. Рассматривая это как свой гражданский долг, компания сразу включилась в восстановительные работы, не дожидаясь дополнительных согласований. Параллельно строители продолжают возведение Воленского образовательного центра имени В.М. Пескова в посёлке Воля Новоусманского района — школы на 800 учеников, строительство которой выходит на финишную прямую.

Как отметили в пресс-службе Новоусманской районной администрации, «работы проводятся в соответствии с утверждённым графиком. Подрядчики находятся в постоянном контакте с жителями и взаимодействуют с ними по возникающим вопросам». Восстановлена и трансформаторная подстанция, которая в настоящее время работает в штатном режиме.

«Воронеж Строй Комплекс» показал способность совмещать масштабные социальные проекты с оперативным реагированием на чрезвычайные ситуации. Строители не просто возводят новые объекты, но и помогают жителям региона вернуться к нормальной жизни после атак, подтверждая свою репутацию ответственного подрядчика, готового прийти на помощь в трудный момент.