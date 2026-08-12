Башкирия уменьшила свой долг почти на 4 млрд рублей

Объем государственного долга Башкирии за месяц уменьшился на 3,89 млрд руб. и к началу августа составил менее 65,75 млрд руб., отчиталось региональное министерство финансов. Это минимальная сумма госдолга республики с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Из отчета минфина следует, что у республики уменьшились обязательства по государственным ценным бумагам: по итогам июня они составляли около 21,88 млрд руб., по итогам июля — 17,88 млрд руб. Незначительно (с 36,41 млрд до 36,39 млрд руб.) сократилась задолженность по бюджетным кредитам. Зато обязательства по государственным гарантиям выросли на 124,3 млн руб., до 8,44 млрд руб.

Сумма долга по коммерческим кредитам не изменилась: 3,04 млрд руб.

Идэль Гумеров