В Самаре сотрудницу ФНС заподозрили в попытке разглашения налоговой тайны

УФСБ России по Самарской области раскрыло противоправную деятельность главного государственного налогового инспектора территориального органа ФНС. По данным ведомства, сотрудница скопировала сведения, составляющие налоговую тайну, — в том числе данные о физических лицах и коммерческих организациях, — с целью передачи третьим лицам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На основании материалов, собранных УФСБ, Следственное управление УМВД России по г. Самаре возбудило в отношении подозреваемой уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Расследование продолжается: силовики выясняют все обстоятельства преступления, а также проверяют возможную причастность к нему других лиц.

Георгий Портнов