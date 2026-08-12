Антитеррористическое учение впервые проведут в российских детсадах

Всероссийское антитеррористическое учение пройдет 18-19 августа в школах и детских садах. Дошкольные образовательные учреждения участвуют в нем впервые, сообщил заместитель министра просвещения Александр Бугаев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Проверять будут педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны образовательных организаций. Они отработают план действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА. В сентябре специалисты МЧС дополнительно проинструктируют учителей и их руководителей.

Среди подлежащих антитеррористической защите по всей стране указаны 108,2 тыс. образовательных учреждений. Ведомство заверяет, что из них 76,7 тыс. выполнили необходимые мероприятия.