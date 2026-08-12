До 44 выросло число погибших при крушении парома на озере в Зимбабве

Как минимум 44 человека погибли, когда паром Rida перевернулся на озере Кариба в Зимбабве. Об этом сообщила полиция страны в соцсети X. Полную информацию о спасенных, пострадавших и погибших пассажирах парома полиция опубликует после завершения работ на месте происшествия.

По информации ZBC News, на борту находилось около 160 пассажиров. При этом судно вмещает только 90 человек. По сообщениям СМИ, 74 человека удалось спасти, еще 75 числятся пропавшими без вести. Спасатели ищут людей на лодках и с вертолета.

Половина озера Кариба находится на территории Зимбабве, другая половина — Замбии. Его длина — более 223 км, ширина — 40 км. Как отмечала член парламента Зимбабве Мутса Муромбендзи, паром следовал по маршруту из сельской местности Ньяминьями в город Кариба. Путь занимает около пяти часов.