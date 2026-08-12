ЕК поддержала планы Латвии по запрету импорта кондитерских изделий из России

Еврокомиссия (ЕК) не станет противодействовать введению Латвией запрета на ввоз кондитерских изделий из России, несмотря на его односторонний характер. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванного представителя ЕК.

Еврокомиссии известно о планах Латвии, отметил собеседник издания. Хотя торговая политика — исключительная компетенция всего Евросоюза, допускаются исключения, отметил источник. К ним относятся меры, принятые по соображениям «общественной морали, публичной политики или общественной безопасности», пояснил он. Латвия воспользовалась именно этим правом, указано в публикации.

Накануне правительство Латвии внесло в парламент законопроект о запрете импорта из России и Белоруссии различных обработанных продуктов питания, включая шоколад, кондитерские изделия и пиво. Ранее Еврокомиссия не смогла добиться принятия ЕС ограничения на ввоз рыбы из России — против этого выступили некоторые государства-члены сообщества. Отдельные страны, включая Латвию, ввели запрет в одностороннем порядке.