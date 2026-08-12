ЕК поддержала планы Латвии по запрету импорта кондитерских изделий из России
Еврокомиссия (ЕК) не станет противодействовать введению Латвией запрета на ввоз кондитерских изделий из России, несмотря на его односторонний характер. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванного представителя ЕК.
Еврокомиссии известно о планах Латвии, отметил собеседник издания. Хотя торговая политика — исключительная компетенция всего Евросоюза, допускаются исключения, отметил источник. К ним относятся меры, принятые по соображениям «общественной морали, публичной политики или общественной безопасности», пояснил он. Латвия воспользовалась именно этим правом, указано в публикации.
Накануне правительство Латвии внесло в парламент законопроект о запрете импорта из России и Белоруссии различных обработанных продуктов питания, включая шоколад, кондитерские изделия и пиво. Ранее Еврокомиссия не смогла добиться принятия ЕС ограничения на ввоз рыбы из России — против этого выступили некоторые государства-члены сообщества. Отдельные страны, включая Латвию, ввели запрет в одностороннем порядке.
Сейм Латвии 24 июля 2026 года принял закон, который запрещает импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви из России и Белоруссии. Эти ограничения распространяются как на прямой импорт, так и на ввоз через третьи страны.
Данное решение направлено на целенаправленный разрыв экономических связей с Россией и продолжение поддержки Украины. Перечень товаров, подпадающих под ограничения, определит Кабинет министров Латвии. Закон также затрагивает продукцию, которую могут использовать для распространения дезинформации и пропаганды. Правительство страны обязали ежегодно оценивать влияние запрета на безопасность Латвии, и ограничения будут действовать до 1 июля 2027 года.