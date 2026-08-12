Недоимки хватило для ареста

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве арестовал Игоря Винюкова, учредителя и гендиректора ООО «ЦИФРОН» — одного из крупнейших поставщиков на российский рынок микросхем иностранного производства. Ему вменяют неуплату налогов почти на 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ходатайство о заключении Игоря Винюкова под стражу следственные органы направили в Чертановский районный суд Москвы 10 августа. В тот же день оно было рассмотрено и удовлетворено, и фигуранта отправили в СИЗО по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. Информации об обжаловании пока нет, решение вступит в силу 14 августа.

Параллельно с уголовным делом управление ФНС по Удмуртии подало 3 августа иск к Игорю Винюкову в Арбитражный суд Москвы. ООО «ЦИФРОН» привлечено в качестве третьего лица. Согласно документам, сотрудники ведомства во время выездной налоговой проверки выявили у компании задолженность. На 1 июля сумма недоимки достигла 148,5 млн руб. В связи с этим налоговики попросили суд запретить главе компании заключать сделки, а также арестовать его денежные средства на сумму свыше 121,9 млн руб. 7 августа суд удовлетворил требование УФНС.

ООО «ЦИФРОН» зарегистрировано в июле 2016 года. Основным и дополнительными видами деятельности указана оптовая торговля различными видами товаров, в том числе электроникой, аудио и видеотехникой. При этом на сайте компании отмечается, что изначально ее образовали в Москве как филиал Cyfron Semiconductor Company USA в 2002 году. С 2010 года он стал обособленным подразделением и помимо поставок микросхем CyfronSemi фирма начала поставлять другие электронные компоненты, в том числе снятые с производства и не представленные на российском рынке. В их числе программируемые логические интегральные схемы, микроэлектромеханические системы, частотные фильтры и другие компоненты.

На сайте также утверждается, что компания сотрудничает не только с компаниями из России и стран СНГ, но и с импортерами из Европы и стран Азии, а также американскими холдингами.

Финансовые отчеты показывали снижение прибыли компании: если за 2022 год она составила более 38,4 млн руб., то за 2024 год — 3 млн руб., а в 2025 году компания вышла в ноль.

Клиентами компании были крупные организации, поставляющие услуги для государственного и корпоративного секторов.

В частности, ООО «ЦИФРОН» заключало договор с ГК «Аквариус», одним из крупнейших российских разработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений (среди клиентов ФНБА, Центробанк, Казначейство России, «Ростелеком», ФССП и другие госструктуры). 3 июня «Аквариус» подал иск к «ЦИФРОН», потребовав взыскать более 2 млн руб. необоснованного обогащения и 346,9 тыс. руб. неустойки за то, что компания так и не поставила заказанные компоненты.

Еще одним клиентом, подавшим к «ЦИФРОН» иск на этот раз на сумму 314,4 тыс. руб. за срыв сроков поставок, стало научно-производственное предприятие «Гамма» (ФГУП НПП «Гамма»). НПП обеспечивает весь спектр услуг по информационной безопасности, включая защиту коммерческой и государственной тайны, персональных данных, государственных систем и объектов критической информационной инфраструктуры. Также «Гамма» проводит исследования и специальные работы для ФСБ, МВД, Минобороны и других госорганов, производит специальную радиоаппаратуру.

В «ЦИФРОН» на просьбу “Ъ” прокомментировать арест гендиректора не ответили.

Никита Черненко