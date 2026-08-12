ОПЕК снова понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году
ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам 2026 года еще на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июльским прогнозом, до 580 тыс. б/с. Сам спрос составит 105,7 млн б/с. Это следует из ежемесячного отчета ОПЕК.
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Рост добычи нефти по итогам года ожидается на уровне 640 тыс. б/с. Сама добыча составит 54,8 млн б/с. В 2027 году рост спроса на нефть достигнет 2,16 млн б/с. Сам спрос составит 107,9 млн б/с. Рост добычи прогнозируется на уровне 620 тыс. б/с. Сама добыча — 55,45 млн б/с, указано в отчете.
В июле семь стран ОПЕК+ добывали 24,3 млн б/с. Это на 1,42 млн б/с больше, чем в июне. Больше всего нефтедобычу нарастил Ирак — на 665 тыс. б/с. Меньше всего — Алжир (+8 тыс. б/с). Россия сократила добычу нефти на 6 тыс. б/с.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает снижения мировой добычи нефти в 2026 году на 4,3 млн баррелей в сутки, до 102 млн б/с, согласно докладу, опубликованному 12 августа 2026 года. Мировой спрос на нефть, по прогнозу МЭА, сократится на 1,6 млн б/с в 2026 году, хотя по сравнению с июльским отчетом прогноз повышен на 510 тыс. б/с.
В июле 2026 года мировые поставки нефти выросли на 2,4 млн б/с до 101,5 млн б/с, однако остались на 6,3 млн б/с ниже уровня прошлого года. Продолжающиеся перебои с экспортом нефтепродуктов с Ближнего Востока и атаки на российские НПЗ снизили прогнозные объемы переработки в третьем квартале еще на 370 тыс. б/с, и МЭА ожидает сокращения мировых объемов переработки нефти на 2,5 млн б/с в 2026 году.
ОПЕК подтвердила прогноз роста мирового спроса на нефть до 106,52 млн баррелей в сутки в 2026 году еще в январе 2026 года, что на 1,38 млн б/с больше, чем годом ранее. В декабре 2025 года страны ОПЕК+ снизили производство на 197 тыс. б/с и добывали на 784 тыс. б/с ниже плана. В целом, по данным МЭА за январь 2026 года, аналитики ожидали, что предложение нефти превысит спрос на 3,7 млн б/с, что может оказаться выше профицита 2025 года (2,16 млн б/с).