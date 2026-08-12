ОПЕК снова понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам 2026 года еще на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июльским прогнозом, до 580 тыс. б/с. Сам спрос составит 105,7 млн б/с. Это следует из ежемесячного отчета ОПЕК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orhan Qereman / Reuters Фото: Orhan Qereman / Reuters

Рост добычи нефти по итогам года ожидается на уровне 640 тыс. б/с. Сама добыча составит 54,8 млн б/с. В 2027 году рост спроса на нефть достигнет 2,16 млн б/с. Сам спрос составит 107,9 млн б/с. Рост добычи прогнозируется на уровне 620 тыс. б/с. Сама добыча — 55,45 млн б/с, указано в отчете.

В июле семь стран ОПЕК+ добывали 24,3 млн б/с. Это на 1,42 млн б/с больше, чем в июне. Больше всего нефтедобычу нарастил Ирак — на 665 тыс. б/с. Меньше всего — Алжир (+8 тыс. б/с). Россия сократила добычу нефти на 6 тыс. б/с.