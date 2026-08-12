Итальянские фильмы «Кеттиче» и «Блуждающие деревья» показали на фестивале в Локарно

На фестивале в Локарно показали уже половину конкурсной программы. В центре многих фильмов — отношения поколений внутри семьи. Вот два итальянских фильма — «Кеттиче» и «Блуждающие деревья». Первый снят на Сицилии, второй — на Сардинии, но островной колорит не единственное, что их сближает.

Режиссер «Кеттиче» Джованни Торторичи снимает незамысловатую поколенческую драму о 16-летнем Джулио, которому претит скучный взрослый мир, и он ищет убежища в тусовках со сверстниками и меняющимися подружками. «Блуждающие деревья» — сказка, притча, фантазия, сюжет которой придумал писатель Альберто Капитта, а снял — режиссер Сальваторе Мереу, оба — лидеры так называемой сардинской весны, соответственно в литературе и в кино.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отцы, дети и сексуально одаренные хирурги».