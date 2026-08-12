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Свердловчанина госпитализировали после взрыва газового баллона в частном доме

Один человек пострадал при взрыве газового баллона в частном двухэтажном доме в селе Патруши Сысертского района (Свердловская область). Пострадавшего госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, сообщили в региональном МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Инцидент произошел днем 11 августа в СНТ «Береговое». По данным МЧС, в результате взрыва обрушились строительные конструкции дома, при этом последующего возгорания не произошло.

На месте работали 14 человек и пять единиц техники, в том числе пять сотрудников МЧС и две единицы техники ведомства.

Полина Бабинцева

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