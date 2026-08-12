Суд в Татарстане взыскал с дроппера ущерб пенсионерке из Уфы

Арский районный суд Татарстана удовлетворил иск прокурора Октябрьского района Уфы о взыскании с 20-летнего дроппера ущерба, причиненного преступлением.

Основанием для обращения в суд стали материалы уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в феврале 2024 года неизвестный, представившись в телефонном разговоре сотрудником ФСБ, под предлогом сохранения средств предложил 75-летней пенсионерке внести их на «безопасный» счет.

Введенная в заблуждение потерпевшая перевела 157 тыс. руб. сбережений на дропперский счет.

Майя Иванова