«Россети Тюмень» направили более 200 млн рублей на установку «умных» счетчиков в трех регионах

В первом полугодии 2026 года компания «Россети Тюмень» установила свыше 4,3 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Благодаря «умным» счетчикам значительно выросла эффективность передачи показаний и выровнялась нагрузка в электрической сети. На проведение работ системообразующая энергокомпания направила 208 миллионов рублей.

Энергетики смонтировали 2,8 тысячи устройств в рамках технологического присоединения новых потребителей и порядка 1,5 тысячи – при замене оборудования предыдущего поколения. Наибольшее количество автоматизированных приборов учета – 4,2 тысячи – специалисты установили в Тюменской области. Новые устройства включены в реестр российской промышленной продукции.

Для удобства потребителей «умные» счетчики автоматически направляют показания в ресурсоснабжающую организацию, исключая возможность ошибки. Приборы учета нового поколения уведомляют о незаконном вмешательстве в их работу и с помощью постоянного мониторинга данных позволяют выявлять безучетное потребление электроэнергии, а также регистрируют отклонения параметров качества электроэнергии.

Внедрение интеллектуальных приборов учета – один из ключевых элементов системы автоматизации электросетевого комплекса. Современные устройства помогают минимизировать потери энергоресурса и повысить надежность электроснабжения потребителей. За последние пять лет «Россети Тюмень» установили более 80 тысяч таких приборов на территории Тюменского макрорегиона.

АО «Россети Тюмень»