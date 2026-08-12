Лукойловцы обновили лестницу к святому источнику Трифона Вятского

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»



Молодые специалисты организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае поучаствовали в ежегодном волонтерском лагере на территории значимого центра духовной жизни Прикамья – святого источника Трифона Вятского в Нижних Муллах.

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»



В год 35-летия Компании «ЛУКОЙЛ» 60 волонтеров выполнили на источнике значительный объем работ. Они скосили траву, убрали поросль и мусор, обновили лестницу, ведущую к святому источнику, и подготовили площадку под строительство новой часовни. В этом году юбилей отмечает и Свято-Троицкий храм в Нижних Муллах. В честь 155-летия с начала его строительства волонтеры привели в порядок прилегающую территорию. Компания «ЛУКОЙЛ» на протяжении многих лет оказывает поддержку храму. Например, в 2019 году здесь был установлен памятник Трифону Вятскому.

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»



Молодые специалисты организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае с 2013 года занимаются благоустройством святого места. Именно здесь в пещере в XVI веке жил почитаемый православный святой – Трифон Вятский. Сейчас вода в источнике считается целебной, за сезон святое место посещают тысячи паломников. Благодаря вкладу Компании здесь появились оборудованные спуски и подъемы, часовня, купель и большой дом для гостей и волонтеров.

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»



ООО "Лукойл-Пермь"