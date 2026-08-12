Жительницу Кунашака будут судить за хищение денег у микрофинансовой компании

Следственный отдел МО МВД России по Кунашакскому району окончил расследование уголовного дела в отношении 38-летней экс-сотрудницы микрофинансовой организации. Ее обвиняют в присвоении 1,5 млн руб., которые вносили клиенты в счет погашения долга (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2024 году специалист по выдаче займов ООО «Микрокредитная компания „ЧелМани“» похищала средства, которые заемщики передавали в счет погашения долгов. Она получала от клиентов деньги, но в кассу вносила только сумму, покрывающую проценты. Кроме того, с помощью персональных данных граждан она тайно оформляла на их имя новые микрокредиты. Были обмануты 75 клиентов, общая сумма ущерба организации превысила 1,5 млн руб.

Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска