Посольство РФ: Лондон посылает сигналы о желании возобновить контакты с Москвой

Посольство России в Лондоне заявило, что британская сторона периодически подает сигналы о намерении возобновить контакты с Москвой, однако практических шагов не делает. В дипмиссии полагают, что начать восстановление диалога должна британская сторона.

«Инициатором сворачивания диалога по линии оборонных ведомств выступил именно Лондон», — заявили в посольстве ТАСС.

Посольство объяснило разрыв традиционного канала связи оборонных ведомств высылкой российского военного атташе в 2024 году.