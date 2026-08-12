Литва выкопает рвы до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией

Литва выкопает рвы у границы с Калининградской областью России и Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства. Проект постановления подготовило Минобороны страны. На его реализацию будет выделено €50 млн.

Кабинет министров уточнил, что ширина рва составит 20 м. В оперативных районах, установленных командованием армии, его ширина будет достигать 150 м. Средства на инициативу выделят по программе средств военной контрмобильности. Выкопать рвы планируют к концу 2028 года.

На совещании также были согласованы меры по восстановлению болот. Пресс-служба отмечает, что благодаря болотам территории Литвы станут труднопроходимыми для тяжелой техники. Срок реализации инициативы — до конца 2030 года.

Кроме того, правительство Литвы постановило расширить парки контрмобильности — военные склады или площадки, где хранятся инженерные заграждения, чтобы быстро перекрыть дороги. Например, в них складируются противотанковые ежи, «зубы дракона» (бетонные пирамиды), колючая проволока и другие средства. Вместо ранее запланированных 27 таких парков будет 50.