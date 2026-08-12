Литва выкопает рвы до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией
Литва выкопает рвы у границы с Калининградской областью России и Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства. Проект постановления подготовило Минобороны страны. На его реализацию будет выделено €50 млн.
Кабинет министров уточнил, что ширина рва составит 20 м. В оперативных районах, установленных командованием армии, его ширина будет достигать 150 м. Средства на инициативу выделят по программе средств военной контрмобильности. Выкопать рвы планируют к концу 2028 года.
На совещании также были согласованы меры по восстановлению болот. Пресс-служба отмечает, что благодаря болотам территории Литвы станут труднопроходимыми для тяжелой техники. Срок реализации инициативы — до конца 2030 года.
Кроме того, правительство Литвы постановило расширить парки контрмобильности — военные склады или площадки, где хранятся инженерные заграждения, чтобы быстро перекрыть дороги. Например, в них складируются противотанковые ежи, «зубы дракона» (бетонные пирамиды), колючая проволока и другие средства. Вместо ранее запланированных 27 таких парков будет 50.
Министерство обороны Литвы еще в конце 2025 года распорядилось подготовить мосты на границе с Россией и Белоруссией к размещению взрывчатки, оснастив их «конструкциями для размещения взрывчатых веществ». Эти работы являются частью проекта «Балтийской линии обороны», о создании которой страны Балтии договорились в начале 2024 года для подготовки к возможному военному вторжению.
В рамках этого проекта летом 2025 года Литва установила противотанковые «зубы дракона» на трех пограничных пунктах с Белоруссией. Также в приграничных районах Литвы уже оборудованы несколько десятков пунктов хранения заграждений, в том числе противотанковых, и проводятся работы по углублению ирригационных каналов.
Другие страны Балтии также предпринимают шаги по укреплению границ: в мае 2026 года Латвия начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией. Финляндия, Эстония и Польша также рассматривают аналогичные проекты по созданию природных препятствий на границах с Россией, включая восстановление осушенных болот для затруднения прохода тяжелой военной техники.