Администрацию Стерлитамака обязали отремонтировать путепровод
Стерлитамакский городской суд обязал местную администрацию города отремонтировать путепровод, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Проверка Стерлитамакской транспортной прокуратуры установила, что автомобильный путепровод над железной дорогой на Технической улице имеет дефекты элементов конструкции, которые могут создать угрозу безопасности движения поездов и автомобилей и повлечь возникновение аварий.
Городская администрация долго не принимала меры по капитальному ремонту путепровода.
Прокуратура контролирует исполнение решения суда и устранение нарушений, отмечается в сообщении.