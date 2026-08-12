Администрацию Стерлитамака обязали отремонтировать путепровод

Стерлитамакский городской суд обязал местную администрацию города отремонтировать путепровод, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка Стерлитамакской транспортной прокуратуры установила, что автомобильный путепровод над железной дорогой на Технической улице имеет дефекты элементов конструкции, которые могут создать угрозу безопасности движения поездов и автомобилей и повлечь возникновение аварий.

Городская администрация долго не принимала меры по капитальному ремонту путепровода.

Прокуратура контролирует исполнение решения суда и устранение нарушений, отмечается в сообщении.

Майя Иванова