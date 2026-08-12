Минпромторг Удмуртии намерен лишить сеть баров «Дядя Арчи» лицензии на алкоголь

Арбитражный суд Удмуртии (АС УР) принял к производству иск минпромторга республики к организации—владельцу сети баров «Дядя Арчи» в Ижевске (ООО «Эстетика+») об аннулировании лицензии на алкоголь. Данные об этом 23 июля появились в Картотеке арбитражных дел (А71-11193/2026).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ведомство намерено аннулировать лицензию на алкоголь в баре на первом этаже ЦУМа на Центральной площади. Согласно карточке, 28 июля и 6 августа «Эстетика+» подала ходатайства об ознакомлении с материалами дела. Заседание запланировано на 31 августа.

Неделю назад, 5 августа, министерство подало в АС УР еще одно заявление об аннулировании лицензии (А71-12664/2026). Подробности по первому и второму арбитражным делам не опубликованы.

По данным новостного канала в Max «Молния Ижевск», минпромторг зафиксировал факт «выноса» алкоголя из бара, что расценили как розничную продажу спиртного на вынос, а это запрещено лицензией типа «общепит». «Ограничения на вино, алкогольные коктейли, шоты действуют в точках на Клубной, в ТЦ “Медведь” и в ЦУМе»,— говорится в сообщении.

Минпромторг Удмуртии от комментариев «Ъ-Удмуртия» отказался. Направлен запрос в «Эстетика+».

Отметим, что 31 июля АС УР принял к производству ответный иск (А71-11898/2026) «Эстетика+» к минпромторгу Удмуртии об «оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности».

По данным портала «Чекко», ООО «Эстетика+» было зарегистрировано в апреле 2018 года. С февраля 2026 года учредителем и гендиректором общества является Эльмира Леонтьева. Основной ОКВЭД — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Выручка «Эстетика+» в 2025 году составила 346,6 млн руб. (+75% год к году), чистая прибыль — 14,7 млн руб.

Первое заведение «Дядя Арчи» появилось в 2022 году в Ижевске. По данным «Яндекс карт», сейчас в столице Удмуртии работает шесть точек. В 2025 году бары сети начали открываться в Перми.