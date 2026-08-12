На АЗС в Липецкой области вернули режим «чет-нечет»

В Липецкой области с 13 августа временно вернули продажу бензина по системе «чет-нечет». Губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале пояснил, что данная мера не увеличит суточные объемы топлива на заправках, но позволит упорядочить очереди и равномерно распределить поток машин.

Схема затронет АЗС сетей «Газпром», «Лукойл», Teboil и «Роснефть». Согласно правилам, 13 августа топливо смогут купить водители с нечетной первой цифрой номера (1, 3, 5, 7, 9). На следующий день право заправки перейдет к обладателям четной первой цифры (2, 4, 6, 8, 0). Код региона значения не имеет. На дизельное топливо ограничения не распространяются.

Одновременно на указанных заправках вводится лимит продажи бензина — не более 30 л на одну машину. По словам губернатора Игоря Артамонова, при существующих объемах поставок главная задача — избежать ажиотажа. Исключение сделано для трасс М-4, Р-119 и А-133. На них бензин можно будет купить без учета номера автомобиля в любой день.