Более 24 тонн табачного сырья изъяли в Приволжье за июль

Оборот почти 24,2 т табачного сырья запретили в Приволжском федеральном округе по итогам проверок Росалкогольтабакконтроля в июле 2026 года. Также за месяц запрещен оборот 399,9 тыс. штук табачной продукции, сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Кроме того, у одного предприятия арестовали технологическое оборудование. Всего за месяц управление возбудило семь дел об административных правонарушениях в сфере оборота табачной продукции.

Галина Шамберина