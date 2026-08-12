В Адыгее по соображениям безопасности отменили ежегодный фестиваль сыра

Организаторы фестиваля адыгейского сыра решили в текущем году не проводить мероприятие, сообщила пресс-служба правительства Адыгеи. Фестиваль ежегодно проводится с 2010 года. Его отмену власти связали с текущей обстановкой и мерами безопасности. В 2025 году на фестивале, который позиционируется как одно из главных гастрономических событий Кавказа, побывали 70 тыс. человек.

Организаторы фестиваля адыгейского сыра – министерство сельского хозяйства Республики Адыгея, а также республиканский комитет по туризму и курортам. Фестиваль традиционно проходит в сентябре в разных туристических локациях в горной местности Адыгеи. Программа фестиваля включает мастер-классы по сыроварению, концерты, на площадке работают сырные лавки и фермерские торговые ряды.

Оргкомитет фестиваля заявил, что отмена мероприятия в нынешнем году не означает отказа от его проведения в будущем. В Адыгее строится этнопарк «Дегуакская поляна», который станет новой постоянной площадкой для проведения фестиваля. Реализация проекта позволит создать современное пространство для сохранения и популяризации адыгской культуры, традиций и гастрономического наследия, сообщила пресс-служба правительства Адыгеи.

Анна Перова, Краснодар