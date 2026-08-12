В Башкирии директора компании оштрафовали за мошенничество с нацпроектом

Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор директору компании, признанному виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Ильвен».

Установлено, что подсудимый по подложным документам получил 500 тыс. руб. субсидии на возмещение части затрат по приобретению медицинского оборудования.

На основании подложных документов с недостоверными сведениями компании субсидировали 500 тыс. руб.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб.

Суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. в доход государства.

Майя Иванова