В Башкирии директора компании оштрафовали за мошенничество с нацпроектом
Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор директору компании, признанному виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Ильвен».
Установлено, что подсудимый по подложным документам получил 500 тыс. руб. субсидии на возмещение части затрат по приобретению медицинского оборудования.
На основании подложных документов с недостоверными сведениями компании субсидировали 500 тыс. руб.
Подсудимый признал вину и возместил ущерб.
Суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. в доход государства.