Власти Армении ответили на заявление Алиева об эксплуатации Мецаморской АЭС
Сроки эксплуатации Мецаморской атомной электростанции изменяться не будут, АЭС будет работать до 2036 года, заявил депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Арман Егоян. Так он прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что станция «рано или поздно должна быть закрыта».
Депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Арман Егоян
Фото: Национальное собрание Республики Армения
«Решает не правительство Армении, тем более не правительство Азербайджана, ни какое-либо правительство, поскольку речь идет о максимально допустимом физическом сроке эксплуатации. Это 2036 год. Кто бы, что бы ни говорил»,— сказал Арман Егоян журналистам (цитата по News.am). «Этот срок установлен документами, и мы уже заявили о намерении строительства новой станции и переговорах с зарубежными коллегами»,— добавил он.
Накануне Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские специалисты в рамках проекта «Маршрут Трампа» уже определили места, где на территории Армении можно установить опоры линий электропередачи. Он подчеркнул, что пока Мецаморская АЭС – основной источник энергии в Армении, но срок ее эксплуатации не может продлеваться бесконечно, а для региона она представляет потенциальную угрозу.
Мецаморскую АЭС, построенную в советские годы, в 2021 году «Росатом» модернизировал второй энергоблок, а «Армянская АЭС» подписала контракт с «Русатом Сервис» для продления ее эксплуатации до 2036 года (изначально она должна была работать до 2026-го).
В феврале 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что срок эксплуатации Мецаморской АЭС может быть продлен до 2046 года, а не только до 2036 года, как предполагалось ранее. Он также отметил, что вопрос строительства новой станции обсуждается с рядом стран, включая Россию, США, Францию, Южную Корею и Китай. Второй энергоблок армянской АЭС был модернизирован «Росатомом» в 2021 году, и контракт с «Русатом Сервис» предусматривал продление его эксплуатации до 2036 года. При этом в марте 2026 года стало известно, что российская госкорпорация направила Армении предложения по строительству нового энергоблока Армянской АЭС.
В июне 2026 года глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Россия до сих пор не получила ответа от Армении по поводу дальнейшей эксплуатации атомного энергоблока на Мецаморской АЭС. Он также предупредил, что Армения может потерять компетенции в сфере атомной энергетики в случае отказа от российских ядерных технологий, и ей необходимо в ближайшие годы определиться с партнером по развитию атомной энергетики после 2036 года. Ранее, в апреле 2026 года, Армянская АЭС была отключена на пять месяцев для плановых работ по продлению срока эксплуатации до 2036 года, что стало необычно долгим периодом простоя, обусловленным масштабом запланированных работ.
На фоне дискуссий об АЭС, Армения демонстрирует курс на отдаление от России и сближение с Евросоюзом. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в мае 2026 года заявил, что вопрос о выходе из ЕАЭС пока не стоит, однако Россия выражает озабоченность. В июле 2026 года премьер-министр Никол Пашинян предупредил, что экспортные ограничения против Армении, введенные Россельхознадзором, могут стать «началом конца ЕАЭС», если не будут разрешены в ближайшие недели.