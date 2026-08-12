Власти Армении ответили на заявление Алиева об эксплуатации Мецаморской АЭС

Сроки эксплуатации Мецаморской атомной электростанции изменяться не будут, АЭС будет работать до 2036 года, заявил депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Арман Егоян. Так он прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что станция «рано или поздно должна быть закрыта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Арман Егоян

Фото: Национальное собрание Республики Армения Депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Арман Егоян

Фото: Национальное собрание Республики Армения

«Решает не правительство Армении, тем более не правительство Азербайджана, ни какое-либо правительство, поскольку речь идет о максимально допустимом физическом сроке эксплуатации. Это 2036 год. Кто бы, что бы ни говорил»,— сказал Арман Егоян журналистам (цитата по News.am). «Этот срок установлен документами, и мы уже заявили о намерении строительства новой станции и переговорах с зарубежными коллегами»,— добавил он.

Накануне Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские специалисты в рамках проекта «Маршрут Трампа» уже определили места, где на территории Армении можно установить опоры линий электропередачи. Он подчеркнул, что пока Мецаморская АЭС – основной источник энергии в Армении, но срок ее эксплуатации не может продлеваться бесконечно, а для региона она представляет потенциальную угрозу.

Мецаморскую АЭС, построенную в советские годы, в 2021 году «Росатом» модернизировал второй энергоблок, а «Армянская АЭС» подписала контракт с «Русатом Сервис» для продления ее эксплуатации до 2036 года (изначально она должна была работать до 2026-го).

Лусине Баласян