Убивший пасынка житель Калининградской области получил пожизненное

Калининградский областной суд огласил приговор по делу об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске. Отчим получил пожизненный срок в колонии особого режима, а мать — шесть лет колонии.

Отчима признали виновным по статьям об убийстве малолетнего, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и истязании, мать — по статьям о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, пособничестве в истязании и оставлении в опасности.

Следствие считает, что мужчина избил мальчика в феврале 2025 года. Супруги не стали обращаться к врачу, и ребенок скончался. Затем отчим спрятал тело в сумку и утопил его в болотистой местности. После этого супруги сообщили о пропаже ребенка и делали вид, что помогают поискам.

Во время выступления с последним словом в суде мужчина попросился на СВО. «Чтобы я мог …искупить частично перед семьей и обществом свою вину, пусть даже ценой своей жизни, и уйти из нее с осознанием, что я сделал все возможное для меня на этом свете для искупления греха»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).