Суд в Москве взыскал с Euroclear еще $2,4 млн в пользу «Капитал Life»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Капитал лайф страхование жизни» к бельгийскому Euroclear Bank SA, обязав выплатить около $2,4 млн убытков. Как сообщили в пресс-службе суда, средства будут перечислены в рублях по курсу ЦБ на день фактического платежа. Ответчик может оспорить решение.

Компания ООО «Капитал лайф страхование жизни» подала иск к Euroclear Bank из-за убытков и незаконного удержания средств. Деньги и ценные бумаги страховщика оказались заблокированы на счетах из-за введенных международных санкций против российской финансовой системы.

Это уже не первое судебное разбирательство между страховщиком и европейским депозитарием. Ранее, в апреле 2025 года, тот же суд взыскал с Euroclear в пользу «Капитал лайф» $78,9 млн и €65,7 тыс. «Капитал лайф страхование жизни» входит в число лидеров российского рынка страхования жизни, занимая 12-е место по сборам премий и 10-е по выплатам по итогам 2024 года.

Взаимодействие между российским НРД и европейскими площадками Euroclear и Clearstream фактически остановилось весной 2022 года из-за санкционных ограничений. Тогда ЦБ РФ предписал НРД ввести лимиты на операции по счетам Euroclear, а ЕС включил российского депозитария в санкционный список, что привело к блокировке активов и массовым судебным искам со стороны российских держателей ценных бумаг.