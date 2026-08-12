Суд в Москве взыскал с Euroclear еще $2,4 млн в пользу «Капитал Life»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Капитал лайф страхование жизни» к бельгийскому Euroclear Bank SA, обязав выплатить около $2,4 млн убытков. Как сообщили в пресс-службе суда, средства будут перечислены в рублях по курсу ЦБ на день фактического платежа. Ответчик может оспорить решение.
Компания ООО «Капитал лайф страхование жизни» подала иск к Euroclear Bank из-за убытков и незаконного удержания средств. Деньги и ценные бумаги страховщика оказались заблокированы на счетах из-за введенных международных санкций против российской финансовой системы.
Это уже не первое судебное разбирательство между страховщиком и европейским депозитарием. Ранее, в апреле 2025 года, тот же суд взыскал с Euroclear в пользу «Капитал лайф» $78,9 млн и €65,7 тыс. «Капитал лайф страхование жизни» входит в число лидеров российского рынка страхования жизни, занимая 12-е место по сборам премий и 10-е по выплатам по итогам 2024 года.
Взаимодействие между российским НРД и европейскими площадками Euroclear и Clearstream фактически остановилось весной 2022 года из-за санкционных ограничений. Тогда ЦБ РФ предписал НРД ввести лимиты на операции по счетам Euroclear, а ЕС включил российского депозитария в санкционный список, что привело к блокировке активов и массовым судебным искам со стороны российских держателей ценных бумаг.
Арбитражный суд Москвы 28 июля 2026 года частично удовлетворил иск ООО «Специализированное финансовое общество "Силициум-2"» к Euroclear Bank, взыскав более 194,2 млн долларов из изначально заявленных 2,2 млрд долларов. Причиной иска стала блокировка ценных бумаг, замороженных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear с 2022 года из-за международных санкционных ограничений. Ранее, 6 апреля 2026 года, Арбитражный суд Москвы уже взыскал более 15 млрд рублей с Euroclear Bank по второму иску управляющей компании «Альфа-капитал» в качестве убытков из-за неполученного дохода по заблокированным ценным бумагам.
Банк России также получил исполнительный лист на взыскание около 200 млрд евро с Euroclear, после того как Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ 15 мая 2026 года. Эта сумма является общим ущербом, который, по утверждению ЦБ, был нанесен Euroclear при блокировке активов регулятора в 2022 году. В декабре 2025 года Банк России подал иск к депозитарию с требованием взыскать убытки, связанные с блокировкой международных резервов.