Китайский самолет собственной разработки C919 совершил первый международный рейс

Китайский пассажирский авиалайнер собственной разработки C919 в среду выполнил первый регулярный международный коммерческий рейс, сообщает China Daily. Ранее воздушное судно использовали только для внутренних перелетов.

Китайский самолет будет летать между Пекином и столицей Монголии Улан-Батор. В свой первый международный рейс он вылетел сегодня в 15:00 по местному времени (10:00 мск) из аэропорта Пекин-Шоуду.

C919 — первый китайский пассажирский самолет собственной разработки, соответствующий международным стандартам летной годности. Первый полет он совершил в 2017 году. Для коммерческих рейсов C919 используют с 2023-го. Сейчас самолеты этой модели обслуживают 57 маршрутов авиакомпаний Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines.