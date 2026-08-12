Крупнейший в мире суверенный фонд Норвегии раскрыл свою долю в SpaceX

Норвежский государственный пенсионный фонд, крупнейший в мире суверенный фонд, управляемый Norges Bank Investment Management (NBIM), отчитался о рекордной полугодовой прибыли в размере более 1753 млрд крон ($184 млрд). Доходность инвестиций составила 9,4% на фоне роста акций азиатских технологических компаний. Общий объем фонда в настоящее время оценивается в $2,34 трлн.

В отчете впервые раскрыта 0,05-процентная доля фонда в компании SpaceX, оценочная стоимость которой составляет $1,2 млрд. Также NBIM владеет 1% акций Tesla, оцениваемых в $15,7 млрд.

Акции занимают более двух третей портфеля фонда, около 40% приходится на американские бумаги. Самыми ценными вложениями NBIM остаются акции Nvidia, Apple и Microsoft. Успешная рыночная конъюнктура позволила фонду, созданному в 1990-х для инвестирования доходов от нефти и газа, значительно укрепить свои позиции в глобальной экономике.

Екатерина Наумова