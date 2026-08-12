Дисквалифицирован директор двух пермских управляющих компаний

Мировой судья участка №8 Индустриального судебного района Перми дисквалифицировал директора ООО УК «Атлант» и ООО УК «ПДСК» Сергея Астахова сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает инспекция госжилнадзора в Пермском крае.

Поводом для дисквалификации стали нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества в многоквартирном доме №49 по ул. Космонавта Леонова.

В управлении ООО УК «Атлант» находятся семь многоквартирных домов в Перми. ООО УК «ПДСК» обслуживает в краевом центре восемь многоквартирных домов.