В Пекине в возрасте 98 лет умер бывший премьер Госсовета Китая Чжу Жунцзи. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР. Агентство «Синьхуа» уточнило, что политик долго болел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Госсовета Китая Чжу Жунцзи

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ Премьер Госсовета Китая Чжу Жунцзи

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Чжу Жунцзи возглавлял Госсовет в 1998-2003 годах. Также в разные годы занимал посты вице-премьера, мэра Шанхая, руководил Народным банком КНР. На посту премьера проводил масштабные экономические реформы, участвовал в подготовке вступления Китая во Всемирную торговую организацию.