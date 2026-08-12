Умер бывший премьер Госсовета Китая Чжу Жунцзи
В Пекине в возрасте 98 лет умер бывший премьер Госсовета Китая Чжу Жунцзи. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР. Агентство «Синьхуа» уточнило, что политик долго болел.
Премьер Госсовета Китая Чжу Жунцзи
Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ
Чжу Жунцзи возглавлял Госсовет в 1998-2003 годах. Также в разные годы занимал посты вице-премьера, мэра Шанхая, руководил Народным банком КНР. На посту премьера проводил масштабные экономические реформы, участвовал в подготовке вступления Китая во Всемирную торговую организацию.