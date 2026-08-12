Алиев заявил о планах выйти на европейский рынок электроэнергии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах экспортировать азербайджанские энергоресурсы в страны Европы. Речь идет не только о нефти и газе, но и об электроэнергии, уточнил он.
Президент Азербайджан Ильхам Алиев
Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ
«В нашем регионе кроме нас нет другой страны, которая была бы обеспечена таким объемом энергоресурсов, будь то нефть и газ или электроэнергия»,— сказал Ильхам Алиев в интервью агентству«Азертаж». «Расширяя наши возможности экспорта в соседние страны, мы выйдем и на европейский рынок»,— отметил азербайджанский президент.
В 2022 году, когда Евросоюз искал альтернативы российским поставкам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась об экспорте азербайджанского газа в ЕС. За четыре года экспорт в десять стран блока вырос на 65%. ЕС также остается главным рынком сбыта для азербайджанской нефти, на который приходится около 59% нефтяного экспорта страны. В июле 2026 года глава ЕК также сообщила, что Азербайджан и Евросоюз планируют объединить свою энергетическую систему.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле 2026 года в Берлине обсуждал с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможность увеличения поставок азербайджанских энергоносителей в Германию. Господин Алиев заявил о готовности поставлять нефть в необходимых объемах, а также выразил готовность увеличить поставки газа при условии расширения газовой инфраструктуры и решения вопросов с инвестициями, поскольку европейские банки неохотно финансируют такие проекты.
В январе 2026 года государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR уже начала поставки газа в Германию и Австрию через Трансадриатический газопровод. Азербайджан не стремится конкурировать с Россией на рынке газа, о чем Ильхам Алиев заявлял ещё в сентябре 2022 года, подписывая меморандум об энергетическом сотрудничестве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который предусматривал удвоение мощностей Южного газового коридора.
Наряду с этим, в январе 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планах по объединению энергетических систем Армении и Азербайджана. Это позволит сторонам на равных условиях использовать возможности для экспорта и импорта электроэнергии в рамках проекта «Маршрут Трампа», который предусматривает восстановление железнодорожного участка для транзита между Азией и Европой.