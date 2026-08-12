Алиев заявил о планах выйти на европейский рынок электроэнергии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах экспортировать азербайджанские энергоресурсы в страны Европы. Речь идет не только о нефти и газе, но и об электроэнергии, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджан Ильхам Алиев

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Президент Азербайджан Ильхам Алиев

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

«В нашем регионе кроме нас нет другой страны, которая была бы обеспечена таким объемом энергоресурсов, будь то нефть и газ или электроэнергия»,— сказал Ильхам Алиев в интервью агентству«Азертаж». «Расширяя наши возможности экспорта в соседние страны, мы выйдем и на европейский рынок»,— отметил азербайджанский президент.

В 2022 году, когда Евросоюз искал альтернативы российским поставкам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась об экспорте азербайджанского газа в ЕС. За четыре года экспорт в десять стран блока вырос на 65%. ЕС также остается главным рынком сбыта для азербайджанской нефти, на который приходится около 59% нефтяного экспорта страны. В июле 2026 года глава ЕК также сообщила, что Азербайджан и Евросоюз планируют объединить свою энергетическую систему.

Лусине Баласян