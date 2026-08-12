Ульяновск и Саратов свяжут речные пассажирские перевозки
Минтранс РФ запустит речные маршруты из Саратова в Ульяновск и Астрахань, сообщили в ведомстве.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Ведомство совместно с Росморречфлотом планирует до 2030 года расширить сеть межрегиональных речных пассажирских перевозок.
В министерстве отметили, что инициатива направлена на возрождение скоростных речных перевозок, повышение транспортной доступности территорий и разгрузку автомобильных и железнодорожных магистралей.