СКР возбудил дело после падения легкомоторного самолета в Самарской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за падения самодельного легкомоторного самолета в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Около 5:30 в районе села Новая Жизнь в Самарской области самодельный незарегистрированный самолет потерпел крушение. По версии следователей, воздушное судно осуществляло «несанкционированный полет по орошению полей». Пилот 1971 года рождения получил серьезные травмы, его доставили в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1.1 ст. 263 УК). «Следствие проверяет все версии случившегося, в том числе возможную ошибку пилотирования или технические неисправности воздушного судна», — отмечается в публикации. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они допрашивают свидетелей.