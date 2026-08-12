«Люди стремятся повысить работоспособность и замедлить старение»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Wellness (или «благополучие»), баланс тела и духа все чаще определяют решения людей. В недавнем отчете McKinsey говорится, что около 84% потребителей считают благополучие приоритетной или важной задачей. Более половины опрошенных стали ценить свое здоровье больше, чем в 2025-м. Вместе с тем только 13% говорят, что достигают своих целей в сфере wellness.

И это указывает на значительный разрыв между намерением и реальными последовательными действиями. Особенно это заметно среди людей с невысоким доходом, живущих за пределами мегаполисов. Им тоже хочется больше заботиться о себе. В исследовании приняли участие более 9 тыс. потребителей из Великобритании, Китая, Германии и США. И очевидно, что для них под здоровьем понимается не только физическое состояние тела.

Важны также сон, внешний вид, осознанность, питание и активность. Потребители все чаще ищут не универсальные продукты, а персонализированные решения на основе носимых устройств и мобильных приложений. Люди стремятся улучшить свое самочувствие, повысить работоспособность и замедлить старение, отслеживая сон, настраивая напоминания о тренировках, отмеряя порции еды в телефоне.

Авторы отчета выделили семь основных областей роста. Первое и главное — долголетие и профилактическая медицина. Второе — функциональное питание: еда должна работать на организм, а не против него. В отдельную область выделены услуги поддержки людей, принимающих препараты для снижения веса, — это экстремально растущий рынок. Четвертое — косметология и неинвазивные методы лечения, нацеленные на внешний вид.

Пятое — работа со стрессом и его последствиями (непонятно, почему это не в начале списка). Шестое — всевозможные носимые устройства для биомониторинга: не браслеты, так кольца, на смену им придут другие массовые продукты. Наконец, седьмая область роста — социальное оздоровление: будет расти спрос на полезные услуги, которые включают общение с другими людьми, — сауны, термальные комплексы и тому подобные.

Недостаточно охваченной областью назвали когнитивное оздоровление, хотя оно становится все важнее. Это создает возможности для новых продуктов для улучшения работы мозга, внимания и фокуса, защиты памяти. Вот бы действительно помнить все прочитанные книги и все формулы по химии. Ну или хотя бы пароли.

Яна Лубнина