Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«О чем ты сейчас думаешь?» — этот вопрос совсем не из праздного интереса: ученые задавали его испытуемым. С помощью специального приложения они анализировали мысли, которые то и дело сновали в их головах в течение дня. В итоге исследователи собрали больше 23 тыс. «снимков сознания» и разделили все человечество на четыре группы.

Первый тип — тревожные. Их мысли постоянно заняты мировыми событиями, политикой, здоровьем и безопасностью. А среди часто встречающихся слов в их лексиконе: ковид, одиночество, боль, голод и усталость. Примечательно, что люди из этой группы почти в два раза чаще других думали о музыке. Наверное, чтобы справиться с тревогой.

Второй тип — бытовые мыслители. Они думают о домашних делах, списках покупок и повседневных заботах. В их речи часто встречаются слова «решать», «обрабатывать», «обсуждать» и «документировать». Следующая группа — мыслители телесные. Их средний возраст — 32 года, эта группа почти на две трети состоит из женщин. Такие люди на связи со своим организмом, постоянно прислушиваются к ощущениям и эмоциональному состоянию. Характерные слова: терапевт, боль, переполнение.

И наконец, четвертая группа — расслабленные трудоголики. Золотая середина. Половина мыслей в их голове — о работе, другая половина — об отдыхе, а ключевые слова: отдых, презентация, проект, спортзал, маникюр. Людей из этой группы ученые охарактеризовали самыми счастливыми и самыми обеспеченными. Словом, теперь понятно, в какое русло нужно срочно перенаправить мысли.

Анна Кулецкая