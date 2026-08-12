На «Госуслугах» запустили раздел оказания психологической помощи для военнослужащих
На «Госуслугах» запустили раздел психологической помощи для военных
Министерство обороны России и Минцифры запустили на портале «Госуслуги» специализированный раздел психологической помощи для военнослужащих и членов их семей. Как сообщили в военном ведомстве, сервис предназначен для того, чтобы квалифицированная психологическая поддержка была доступна военнослужащим независимо от места дислокации и их близким.
Пользователи раздела смогут ознакомиться с форматами помощи, обратиться на линию психологической поддержки или записаться на онлайн-консультацию. Прием будут вести сотрудники департамента психологической работы Минобороны и Центра психологического сопровождения мероприятий ведомства. Указывается, что специалисты имеют профильное высшее образование и специальную подготовку, а консультации будут конфиденциальными.
С 25 июля 2026 года вступает в силу приказ Минздрава, который позволит участникам СВО и членам их семей получать консультации медицинских психологов в рамках диспансеризации. Эти консультации будут проходить в первый день диспансеризации, а для ветеранов, проживающих в городах, они будут доступны в течение трех рабочих дней, для сельских жителей — в течение десяти рабочих дней. Ранее, в декабре 2025 года, министр здравоохранения Михаил Мурашко призывал участников СВО не пренебрегать психологической поддержкой, отмечая важность ее для восстановления психического здоровья и комфорта в семье. По его данным, на февраль 2025 года за психиатрической помощью обратилось более 80 тысяч участников боевых действий и членов их семей, при этом 83% участников боевых действий не обращались за такой помощью. В декабре 2025 года в Челябинске открылся четвертый Центр психологической помощи для ветеранов СВО и их семей, где работают психологи, юристы и методисты, помогающие в адаптации и социализации.