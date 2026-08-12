На «Госуслугах» запустили раздел оказания психологической помощи для военнослужащих

Министерство обороны России и Минцифры запустили на портале «Госуслуги» специализированный раздел психологической помощи для военнослужащих и членов их семей. Как сообщили в военном ведомстве, сервис предназначен для того, чтобы квалифицированная психологическая поддержка была доступна военнослужащим независимо от места дислокации и их близким.

Пользователи раздела смогут ознакомиться с форматами помощи, обратиться на линию психологической поддержки или записаться на онлайн-консультацию. Прием будут вести сотрудники департамента психологической работы Минобороны и Центра психологического сопровождения мероприятий ведомства. Указывается, что специалисты имеют профильное высшее образование и специальную подготовку, а консультации будут конфиденциальными.