Беспилотник упал рядом с жилым домом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за упавшего рядом беспилотника. БПЛА обезвредили, жители возвращаются в квартиры, сообщил мэр Юрий Шалабаев. По оперативной информации, ущерба и пострадавших нет.

«С утра Нижний Новгород отражает массированную атаку вражеских беспилотников. На данный момент зафиксированы несколько сбитых БПЛА», — рассказал глава города, призвав сохранять спокойствие и сообщать по телефону «112», если «что-то вызывает тревогу».

Татьяна Салахетдинова