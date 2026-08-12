Приложение Озон-банка пропало из Google Play
Приложение Озон-банка больше недоступно в Google Play, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации. В финорганизации отметили, что все скачанные ранее приложения по-прежнему работают.
Представители Озон-банка добавили, что санкции не влияют на операционную деятельность организации. Переводы, платежи и другие операции внутри России доступны в полном объеме.
В июле из Google Play удалили другие приложения российских компаний — несколько приложений VK, «Макс», «Одноклассники», Mail.ru. Они также пропали из App Store.
Озон-банк 6 августа 2026 года попал под санкции Великобритании, а в конце июля 2026 года — под санкции Евросоюза.
Приложения российского холдинга VK, включая «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», «ВКонтакте» и мессенджер «Макс», также были удалены из Google Play и App Store в июле 2026 года.