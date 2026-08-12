Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 254

Количество погибших при землетрясении в Колумбии возросло до 254 человек, пишет Reuters. Большинство из них проживали в Кали и Перейре.

По последним данным, число пострадавших превысило 900 человек. Несколько населенных пунктов в департаменте Чоко (побережье Тихого океана) остаются обесточенными. Отсутствие электричества, пишет Reuters, усложняет спасательные работы. Сколько людей остаются под завалами разрушенных домов, неизвестно.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр — в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе Колумбии. Подземная активность ощущалась в нескольких регионах центральной и юго-западной Колумбии, а также в Эквадоре, Панаме и Венесуэле. С того момента было зафиксировано не менее 70 афтершоков.