Индекс промпроизводства в Пензенской области превысил среднероссийский уровень

В Пензенской области индекс промышленного производства достиг 105,5% за первое полугодие 2026 года. Показатель превысил среднероссийские значения (100,4%) и темпы роста по Приволжскому федеральному округу (102,3%). Об этом сообщили в региональном минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенская область поднялась на 29-е место в России по промпроизводству

Фото: Правительство Пензенской области / Коммерсантъ Пензенская область поднялась на 29-е место в России по промпроизводству

Фото: Правительство Пензенской области / Коммерсантъ

Благодаря этим результатам Пензенская область заняла шестое место среди субъектов ПФО и 29-е в общероссийском рейтинге. Основной вклад в рост внесла обрабатывающая промышленность с индексом 105,8%. Наибольший прирост зафиксирован в производстве готовых металлических изделий (143,1%), компьютеров и электронных устройств (123,5%) и мебели (117,2%).

По словам министра экономического развития и промышленности региона Романа Трялина, такие результаты обеспечиваются не только за счет традиционной для области базы, но и благодаря активному внедрению инноваций, цифровизации производства и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Марина Окорокова