Посол Франции в ЦАР оказался в центре секс-скандала

Посол Франции в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Брюно Фуше попал под дисциплинарное разбирательство из-за того, что регулярно приглашал в свою официальную резиденцию десятки молодых женщин. Об этом сообщает еженедельник Le Canard enchaine, которому удалось ознакомиться с результатами проверки МИДа. По данным издания, с января 2024 года по март 2026 года 65-летний посол приводил в свою резиденцию около 30 женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Некоторые из них оставались на ночь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Франции в ЦАР Брюно Фуше

Фото: Cercle de Reflexion pour l'essor de la Centrafrique Посол Франции в ЦАР Брюно Фуше

Фото: Cercle de Reflexion pour l'essor de la Centrafrique

Поведение 65-летнего дипломата вызвало обеспокоенность в Министерстве иностранных дел Франции в связи с возможными нарушениями протокола безопасности. Ведомство подтвердило факт проведения разбирательств. В апреле была осуществлена проверка, а после получения ее результатов запущена дисциплинарная процедура, которая еще не завершена. Согласно отчету инспекции, проведенной в Банги, ежемесячно фиксировалось около 15 подобных визитов. Сам Фуше признался, что вступал в интимные отношения с двумя из приглашенных девушек.

Как отмечает Le Monde, скандал разворачивается «в чувствительный для Франции момент, когда страна пытается наладить отношения с бывшей колонией, где в последние годы значительно укрепилось влияние России».

Екатерина Наумова