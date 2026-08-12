В Индии из-за схода оползня на жилые дома погибли шесть человек

Шесть человек погибли и четверо пострадали при сходе оползня в индийском городе Мумбаи. Еще от двух до четырех человек могут находиться под завалами, сообщает издание The Hindu.

Среди погибших — четыре члена одной семьи: мужчина, женщина и два ребенка. Кроме них, погибли еще двое молодых людей 14 и 18 лет. Администрация Мумбаи пообещала выделит 400 тыс. рупий (около 347 тыс. руб.) родственникам каждого погибшего, а также 50 тыс. рупий (43 тыс. руб.) пострадавшим.

Несколько десятков спасателей продолжают искать оказавшихся под завалами людей. По сведениям властей города, оползень сошел сегодня примерно в 3:48 по местному времени (0:48 мск) в районе Курла на востоке города.