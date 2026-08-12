Глава СКР Бастрыкин ждет доклад по делу о нарушении прав сироты в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела о непредоставлении квартиры сироте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным Информационного центра СКР, жителя республики, являющегося сиротой, своевременно не поставили на учет как нуждающегося в получении квартиры, а когда он сам подал заявление его отказались включать в специализированную очередь. По этой причине он был вынужден арендовать квартиру за свой счет.

Майя Иванова