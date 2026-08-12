В Самарской области отремонтировали дорогу Коммунарский — Яблоневый

В Красноярском районе Самарской области подходит к завершению капитальный ремонт автомобильной дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 км. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Дорога связывает поселок Яблоневый с соседними населенными пунктами и районным центром — Красным Яром.

«Выполнено устройство двух слоев асфальтобетона. В границах поселка Яблоневый в целях безопасности пешеходов и автотранспорта построены тротуары и смонтированы линии наружного освещения. Также нанесена горизонтальная разметка термопластиком. На следующей неделе специалисты установят новые автобусные павильоны и дорожные знаки», — говорится в сообщении.

Подрядчиком является ДСК «Трансстрой». Стоимость контракта составляет 217 млн руб.

Сабрина Самедова