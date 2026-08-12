Что известно о массированной атаке ВСУ на Краснодарский край

Минувшей ночью ВСУ атаковали Краснодарский край. Несколько сотен беспилотников ударили по логистической и портовой инфраструктуре в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Обломки БПЛА повредили десятки жилых домов. По последним данным, пострадали свыше 10 человек и погибли двое, в том числе восьмилетний ребенок. Хронология ночной атаки — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В 2:22 мск оперативный штаб Краснодарского края сообщил о попадании обломков БПЛА в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. По предварительной информации, есть пострадавшие, уточнили в оперштабе. В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома. Пострадал один человек.

В 06:21 мск прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки БПЛА. Номер горячей линии — 8 (918) 140-11-32.

В 07:20 мск мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал об обрушении путепровода на улице Магистральной из-за атаки БПЛА. Движение автотранспорта перекрыто, объезд – по улице Портовой либо через село Крилловка, уточнил он.

Андрей Кравченко рассказал об обрушении путепровода на улице Магистральной из-за атаки БПЛА. Движение автотранспорта перекрыто, объезд – по улице Портовой либо через село Крилловка, уточнил он. В 07:21 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью регион атаковали несколько сотен дронов. Под удар попали гражданские объекты и дома мирных жителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети, рассказал глава Кубани.

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети, рассказал глава Кубани. По словам господина Кондартьева, в Новороссийске при ударе погиб восьмилетний ребенок, пострадали восемь человек, в числе которых один ребенок. Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. В пунктах временного размещения находятся 90 человек. Пострадавший в Темрюкском районе мужчина погиб. В Анапе обломки БПЛА также повредили жилой дом, пострадали два человека. В Геленджике повреждены три частных домовладения, пострадали два человека, добавил губернатор.

при ударе погиб восьмилетний ребенок, пострадали восемь человек, в числе которых один ребенок. Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. В пунктах временного размещения находятся 90 человек. Пострадавший в Темрюкском районе мужчина погиб. В обломки БПЛА также повредили жилой дом, пострадали два человека. В повреждены три частных домовладения, пострадали два человека, добавил губернатор. В 07:25 мск господин Кравченко рассказал, что большинство пожаров, возникших после падения обломков беспилотников, потушены. В одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу, в результате чего пострадали женщина и шестилетний ребенок. Оба находятся в тяжелом состоянии, оперативно доставлены в городскую больницу, добавил он.

В 09:59 мск «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК) сообщила, что при атаке БПЛА на Новороссийск были повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения. Подача воды в городе приостановлена.

были повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения. Подача воды в городе приостановлена. В 10:09 мск Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о теракте в связи с массированной атакой БПЛА на Краснодарский край.

Представитель зернотрейдера «Деметра-Холдинг» сообщил Reuters, что Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) подвергся атаке беспилотников. В «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) рассказали ТАСС о повреждении инфраструктуры Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП).

В 10:21 мск оперштаб Кубани уточнил, что при атаке дронов на Геленджик пострадали три человека. В районе Голубой бухты повреждены порядка 20 домов, три из которых разрушены полностью. Жильцов эвакуируют. В городе ввели локальный режим ЧС.

пострадали три человека. В районе Голубой бухты повреждены порядка 20 домов, три из которых разрушены полностью. Жильцов эвакуируют. В городе ввели локальный режим ЧС. В 10:28 мск мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что основной удар пришелся на район Голубой Бухты. Осколками разорвавшихся БПЛА повреждено около 20 домов мирных жителей и несколько автомобилей. 12 человек эвакуированы, среди них трое детей. В микрорайоне вводим режим ЧС. Пляжи в городе и округах закрыты.

Алексей Богодистов сообщил, что основной удар пришелся на район Голубой Бухты. Осколками разорвавшихся БПЛА повреждено около 20 домов мирных жителей и несколько автомобилей. 12 человек эвакуированы, среди них трое детей. В микрорайоне вводим режим ЧС. Пляжи в городе и округах закрыты. В 13:53 мск господин Кравченко сообщил о введении режима ЧС в Новороссийске. По уточненным данным, повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе, добавил мэр.

Эрдни Кагалтынов