В Самаре облсуд оставил в силе пожизненный срок участнику «Купеевской группировки» за убийство

Оставлен в силе приговор в отношении бывшего участника «Купеевской группировки», признанного виновным в убийстве, совершенном в 1998 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Согласно решению Центрального районного суда Тольятти от 27 мая 2026 года, фигурант Г. признан виновным по п. п. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и приговорен к 10 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенного приговора Самарского областного суда от 3 марта 2004 года (по ч. 5 ст. 69 УК РФ) в качестве окончательного наказания ему было назначено пожизненное лишение свободы.

Суд установил, что 20 июля 1998 года Г. в составе организованной группы вместе с другими участниками «Купеевской группировки» лишил жизни гражданина Д. Следствие установило, что преступление было совершено общеопасным способом из корыстных побуждений и сопряжено с бандитизмом.

Уголовные дела в отношении других соучастников были выделены в отдельное производство. Фигуранты находятся в розыске.

Осужденный и его адвокат подали апелляционную жалобу, в которой оспаривали квалификацию деяния: в частности, настаивали на отсутствии признака «совершение преступления общеопасным способом». Также защита ходатайствовала об освобождении Г. от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности. Но судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для пересмотра приговора — решение нижестоящей инстанции оставлено без изменения.

«Купеевская» ОПГ — одна из наиболее известных преступных группировок Тольятти, активно действовавшая в период Тольяттинской криминальной войны в 1990–2000-х годах. Костяк группировки составляли бывшие спортсмены и ветераны-афганцы, а ее лидерами были представители семьи Купеевых.

ОПГ контролировала отгрузку автомобилей с АвтоВАЗа, занималась вымогательством и вела бизнес в нефтяной отрасли. Группировка пережила череду насильственных смертей своих лидеров, включая Сергея и Гарри Купеевых, а также масштабное уничтожение руководящего ядра в апреле 1998 года в офисе «Союза ветеранов Афганистана». После этих событий структура фактически прекратила существование, а отдельные ее участники стали фигурантами уголовных дел.

Георгий Портнов