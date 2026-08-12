Несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области вырос на 43%

За первые пять месяцев 2026 года несырьевой неэнергетический экспорт увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили в региональном правительстве. Абсолютные цифры не приводятся.

Всего за январь-май текущего года товары нижегородских предприятий получили 73 страны, наиболее крупными направлениями стали Египет, Индия, Беларусь, Казахстан и Турция.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов рассказал, что в числе наиболее востребованных товаров оказались электромобили, средства наземного транспорта, оборудование и механические устройства, изделия из черных металлов, фармацевтическая и агропромышленная продукция.

По его словам, среди субъектов РФ Нижегородская область стала пятой по направлению «Экспортная деятельность» по итогам 2025 года, а в рейтинге регионов ПФО – первой.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области утвердило программу развития экспорта до 2030 года. Ее цель сохранить две трети объема несырьевого неэнергетического экспорта по сравнению с показателем 2023 года.

Егор Емельянов