Суд рассмотрит дело оренбуржца, спрятавшего тело сожительницы в канализации

В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, который, по версии следствия, нанес женщине смертельные травмы в ходе конфликта, а затем спрятал тело в канализационном колодце. Местному жителю вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инцидент произошел в июле 2025 года. По данным следствия, мужчина в своей квартире на улице Новой поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее. От полученных травм 42-летняя женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант завернул тело в дубленку, вынес из квартиры и сбросил в канализационный колодец на улице Ноябрьской. Останки были обнаружены спустя некоторое время.

В ходе следствия подозреваемый был задержан и признался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Яна Вежлева