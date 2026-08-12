Проектирование футбольного стадиона в Камской долине оценили в 158,3 млн рублей

ГКУ ПК «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на выполнение работ по проектированию футбольного стадиона в Камской долине. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчик должен будет провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию.

Как указано в техническом задании, общая площадь спортивного объекта ориентировочно составит 50 тыс. кв. м. На территории разместятся главная арена с трибунами, мини-стадион, тренировочные поля, хозяйственный блок, автопарковка. Заказчик также поставил задачу предусмотреть варианты устройства архитектурной подсветки на объекте, а фасады визуально связать с существующей застройкой. Начать работы по строительству объекта планируется 15 сентября этого года, а завершить — в 2028-2031 годах.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству строительства ускорить процесс разработки проектно-сметной документации для нового футбольного стадиона в Камской долине и объявить тендер на его строительство. Пропускная способность стадиона должна составить не менее 15 тыс. мест.

О планах по строительству нового футбольного стадиона в микрорайоне Камская долина стало известно в 2022 году. На тот момент планировалось, что он разместится на земельных участках по ул. Маршала Жукова — между территорией будущего кампуса и МРЭО ГИБДД Пермского края. Согласно предварительной концепции, футбольный стадион станет центром спортивного кластера. Помимо футбольной арены там предполагается возведение спортплощадок меньших размеров. Также в планах было строительство интерната на 60 человек и гостиницы на 100 человек.

Сейчас основным футбольным стадионом Перми считается «Звезда», построенная в 1969 году.