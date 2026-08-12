В Башкирии ожидаются гроза, порывистый ветер и туман

13 августа в Башкирии ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не будет, днем в западных районах пройдет небольшой дождь, возможна гроза, сообщает Башгидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Ветер ожидается южный, юго-западный, ночью — 0-5 м/с, днем — 5-10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до +9…+14°, в восточных районах — до +4°, днем поднимется до +22…+27°, на юго-востоке — до +32°.

Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется туман, видимость в котором составит до 500 м.

В Уфе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, ночью — 0-5 м/с, днем — 5-10 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +12…+14°, днем повысится до +23…+25°.

Майя Иванова